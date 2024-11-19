Бюджет на 2025 рік: яким буде прожитковий мінімум в Україні

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік, але прожитковий мінімум залишиться на колишньому рівні наступного року.

Згідно з документом, доходи бюджету становитимуть 2 трлн 339 млрд грн. Витрати становлять 3 трлн 941 млрд грн, з дефіцитом 1 трлн 640,6 млрд грн, який здебільшого покриватиметься міжнародною допомогою.

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом. На основі нього визначаються державні соцгарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних та демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, що застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, у тому числі за рішеннями суду, – 1600 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарплати отримують вчителі та чи планується їхнє підвищення у Держбюджеті 2025.