Взимку будемо з мобільним зв’язком

Тривалі відключення електроенергії, спричинені російськими обстрілами, впливають і на якість мобільного зв’язку та інтернету. Чи будемо ми й далі зі зв’язком, адже найхолодніші місяці у нас ще попереду?

Відповідь на це запитання залежить від багатьох факторів. Але, попри те, що робота базових станцій операторів мобільного зв’язку повністю залежить від електропостачання, а мережі будувалися з розрахунком саме на стаціонарне живлення, Україна зараз створює унікальний світовий досвід із забезпечення безперебійного зв’язку в умовах повномасштабної війни, і причини для оптимізму у нас є.

Зокрема, мобільний оператор Vodafone Україна подвоює кількість нових акумуляторів для базових станцій. Компанією закуплено понад 22 000 акумуляторних батарей (48V 100 Ah) — еквівалент 88 000 АКБ номіналом 12V 100 Ah — для автономного живлення базових станцій під час відключень електропостачання. Це батареї вже нового, а саме літій-залізо-фосфатного типу, які набагато краще пристосовані до критичних умов експлуатації. Головними перевагами таких батарей є стабільна робота в широкому діапазоні температур (до -25°C), низький рівень саморозряду, великий ресурс служби, висока автономність та безпечність у використанні. До того ж акумулятори цього типу не самозаймисті й менш вибухонебезпечні. Такі ж батареї використовуються у широко розповсюджених зараз зарядних станціях EcoFlow.

Таким чином, Vodafone більш ніж вдвічі збільшує ресурси та потужності резервного електропостачання мережі мобільного зв’язку.

Оператор докладає усіх зусиль для якнайшвидшої доставки цих акумуляторів в Україну. Так, попри дефіцит наявного обладнання та логістичні перепони, пов'язані з воєнним станом в країні, вдалося диверсифікували постачальників, мати впевненість в отриманні придбаного обладнання у законтрактовані терміни – вже до кінця грудня – та розпочати модернізацію якнайшвидше, стверджують у Vodafone.

Слід зазначити, що робота з підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій проводиться компанією постійно протягом останніх трьох років. В планах оператора — повністю замінити батареї традиційного свинцево-кислотного типу на більш прогресивний – літій-залізо-фосфатний тип батарей.

Тож очікуємо, що завдяки високотехнологічним крокам, рішенням та інвестиціям українці завжди матимуть змогу бути на зв’язку, навіть в кризових та унікальних з погляду світового досвіду обставинах.