Ось і все "перемир’я": окупанти просунулися у трьох місцях на фронті та захопили село — DeepState

На фронті зовсім не тихо

Російські окупанти продовжують просуватися в деяких місцях на фронті, попри оголошене ними ж "перемир’я". Вже станом на 16.00 на лінії зіткнення було зафіксовано 45 штурмів з боку загарбників.

Про це інформує аналітичний ресурс DeepState. За його інформацією було окуповано населений пункт Катеринівка, що на північ від Лимана, також просування були на Покровському напрямку — неподалік адмінкордону Дніпропетровської області та біля Нью-Йорка.

Про просування росіян повідомлялося неподалік населених пунктів Нове, Преображенка та Суха Балка.

Варто зазначити, що про окупацію Катеринівки в мережі говорили ще кілька днів тому, проте ця інформація не була підтверджена. Втім, згідно з офіційними даними Генштабу росіяни все одно не стали дотримуватися свого "перемир’я", а на 16:00 було зафіксовано 45 штурмів. Із них 20 на Покровському напрямку.

Таку саму інформацію озвучував і президент України Володимир Зеленський.

Тим часом військкор Богдан Мірошников повідомив, що на фронті бойові підрозділи жодного "перемир’я" навіть не відчули.

Як повідомлялося раніше, в Україні повідомляли, що перемир’я може вважатися таким, якщо росіяни повністю припинять обстріл. Однак цього так і не сталося, та й особливих сподівань на це серед українців не було.