В Україні назвали умови для початку перемир’я

На деяких ділянках фронту ситуація залишається як і раніше напруженою

Щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Володимир Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму telegram-каналі. За його словами, зараз варто почекати, оскільки сьогодні "важливий день".

"Росія має припинити всі удари на фронті, всі обстріли та постріли, всі атаки з повітря. Тільки так", — написав він.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що станом на 21:25 ні про яке припинення вогню поки не йдеться, оскільки росіяни не виконали обіцянку.

Воєнний кореспондент Богдан Мірошников своєю чергою підтверджує, що на деяких напрямках ситуація залишилася незмінною.

Моніторинговий ресурс "Шо на фронті?" і собі спростував інформацію про те, що українські військові нібито отримали наказ про припинення вогню. Там закликали готуватись до погіршення ситуації.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.