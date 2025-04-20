Майбутнє української рок-музики: діти зіграли легендарну пісню, мережа у захваті (відео)

Користувачі мережі залишились у захваті

В Україні проживає багато талановитих людей, завдяки яким можна не перейматися за майбутні покоління. Наприклад, у Рівному мешкають брати Підлящуки, які можуть у майбутньому зробити багато хорошого для вітчизняної рок-музики.

Це можна помітити за їхньою творчістю, яку вони регулярно публікують у соцмережі TikTok. Їхній кавер на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit", менш ніж за добу зібрав понад 40 тисяч лайків. Варто зазначити, що старшому братові Олександру лише 12 років, а молодшому Давиду – 10.

Щоб група була повноцінною, їм залишалося лише знайти ударника. І ним на цьому відео став 13-річний Кирило Корзун (kirillcore) із Боярки, який минулого року переміг на шоу "Україна талановитих людей". Напевно, на шоу банда й познайомилася, бо Підлящуки там також виступали.

Користувачів мережі схоже побачене неабияк вразило.

Хоча й не обійшлося без жартів про завершення кар’єри Курта Кобейна.

Варто зазначити, що торік із цією ж піснею брати з’являлися на українському телебаченні.

І після цього вони виступали на багатьох заходах, серед яких спільний благодійний концерт з Артемом Пивоваровим.

Як повідомлялося раніше, напередодні в мережі завірусилося відео, на якому помітно людину, яка підозріло нагадує президента України Володимира Зеленського. Втім, пізніше виявилося, що це італійський блогер під ніком gigipescheria, який знімає гумористичний контент.