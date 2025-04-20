Українка влаштувала пікантну фотосесію з паскою на морі в Одесі - сподобалося не всім
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 594
Дівчина показала свої паски
Дівчина в Одесі біля моря влаштувала оригінальну фотосесію на Великдень. Українці були шоковані.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там показали відповідне фото.
На першому зображенні — сцена з двома людьми на піщаному березі моря. Одна з них одягнена в рожеве бікіні і, схоже, має кролячі вушка. Інша людина сидить навпочіпки або на колінах поруч, тримаючи в руках щось схоже на телефон.
Українці були шоковані тим, що побачили. Вони зробили і компліменти і лаяли жінку.
- "Без яєць якось не по-пасхальному"
- "І що? Відберіть у мавп телефони"
- "Симпатична сідниця.."
- "Фігура шикарна
- "А яйця де?"
- "Паска із Булочок (булочки), на фоні інших Булочок
Нагадаємо, атмосфера великодніх свят найбільше відчувалась в Одесі. Завдяки чудовій весняній погоді містяни масово вийшли на вулиці.
Раніше "Телеграф" писав, що чоловік у центрі Одеси ходив по вулиці та голосно кричав на перехожих, вдаючи що він кіт. Українці емоційно відреагували на це. А також розповідали, що у "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем. Місцевий чоловік розраховується на касі з голубом, який спокійно сидить на його плечі.