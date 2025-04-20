Українка влаштувала пікантну фотосесію з паскою на морі в Одесі - сподобалося не всім

Дівчина показала свої паски

Дівчина в Одесі біля моря влаштувала оригінальну фотосесію на Великдень. Українці були шоковані.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там показали відповідне фото.

На першому зображенні — сцена з двома людьми на піщаному березі моря. Одна з них одягнена в рожеве бікіні і, схоже, має кролячі вушка. Інша людина сидить навпочіпки або на колінах поруч, тримаючи в руках щось схоже на телефон.

Українці були шоковані тим, що побачили. Вони зробили і компліменти і лаяли жінку.

"Без яєць якось не по-пасхальному"

"І що? Відберіть у мавп телефони"

"Симпатична сідниця.."

"Фігура шикарна

"А яйця де?"

"Паска із Булочок (булочки), на фоні інших Булочок

Нагадаємо, атмосфера великодніх свят найбільше відчувалась в Одесі. Завдяки чудовій весняній погоді містяни масово вийшли на вулиці.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік у центрі Одеси ходив по вулиці та голосно кричав на перехожих, вдаючи що він кіт. Українці емоційно відреагували на це. А також розповідали, що у "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем. Місцевий чоловік розраховується на касі з голубом, який спокійно сидить на його плечі.