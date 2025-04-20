"Не вистачає золотих яєць": великодній кошик чиновника у Кривому Розі обурив українців

Українці висловили невдоволення

Великдень в Україні у 2025 році святкують 20 квітня. Люди у мережі ділилися різними фотографіями великодніх кошиків. Одна з таких фото дуже обурила українців.

У соціальних мережах розгорнулася дискусія навколо публікації депутата Миколи Колесника, який оприлюднив фото великоднього кошика заступника голови Центральноміського райвиконкому в Кривому Розі Андрія Кушніра.

На фото видно розкішний кошик, наповнений дорогими алкогольними напоями, серед яких помітні пляшки Disaronno, Remy Martin та інші преміальні марки. Крім алкоголю, в кошику знаходяться різноманітні делікатеси та святкові ласощі.

Пляшка віскі Penderyn Madeira об'ємом 0,7 л, ціна становить 1 400 грн. Це товар з Великобританії.

Колесник у своєму дописі обурився статками чиновника, який, за його словами, їздив на БМВ, зараз пересів на Ауді.

"Такий собі смотрящий по району. От такі хай молять Бога, щоб не було перемир'я, бо буде більш в мене часу, приділю достатньо уваги, щоб таку кількість алкоголю не святили під час війни, хазяїни життя на мінімалках", — емоційно написав Колесник.

Публікація вже зібрала понад 355 реакцій та 38 коментарів. Люди підтримують обурення автора щодо розкоші посадовця в часи війни, коли багато українців змушені економити.

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