Чи існує "Великоднє перемир’я"? Повна хронологія подій (оновлюється)

"Перемир’я" має тривати до 00:00 21 квітня

В Україні з вечора 19 квітня продовжується так зване "Великоднє перемир’я". Сьогодні, у світле свято Великодня, ворог на фронті намагається створити загальне враження припинення вогню, але водночас супротивник не залишає спроб просуватися.

"Телеграф" стежить за ситуацією та оновлюватиме цей матеріал у міру надходження інформації. Тут зібрані основні обставини з цієї теми та основні заяви ключових осіб.

Щодо так званого "Великоднього перемир’я" вже висловилися у США та Євросоюзі, а також українські військові та глава держави Володимир Зеленський.

"Великоднє перемир’я" — що відбувається 20 квітня

06:00 На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів та п’ять штурмових дій російських підрозділів з початку доби. Про це йдеться у ранковій доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, пише у своєму Telegram-каналі президент Володимир Зеленський.

"В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів. Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", — йдеться в повідомленні.

05:57 Українська армія зараз проводить виключно оборонні дії та реагує на атаки російських військ. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо тільки на атаки й штурмові дії супротивника, а також на його вогневий вплив на наші позиції… Дії наших захисників і в цілому Сил оборони України є і будуть дзеркальними, війська діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", — сказав він у відповідь на запитання щодо запитання.

05:39 У Євросоюзі дуже обережно відреагували на одностороннє проголошення так званого Великоднього перемир’я Путіна. Там кажуть, що спочатку слід побачити реальні дії російського президента.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми маємо побачити реальну зупинку агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", — сказала головний представник Європейської комісії із закордонних справ та безпеки Аніта Хіппер.

00:59 Конгресмен від Республіканської партії США Джо Вілсон розкритикував Путіна та його "Великоднє перемир’я". Він вважає, що "перемир’я" однозначно є фейковим.

"Військовий злочинець Путін нагадує нам про свою повну і тотальну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, поки що продовжує вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні. Історія запам'ятає його як слабку і жалюгідну людину", – каже конгресмен.

00:20 Зеленський повідомляє, що ситуація з усіх напрямків фронту після оголошення Кремлем так званого "Великоднього перемир’я" різниться залежно від того, де саме ведуться бойові дії.

За його словами, на території Курської та Білгородської області продовжуються бої й продовжуються атаки російських окупантів, тоді як на низці інших напрямів справді встановилася тиша.

"Великоднє перемир’я" — що відбувається 19 квітня

23:59 Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко каже, що бої на фронті продовжуються.

"Росія порушує свої ж обіцянки й не припиняє вогонь", — зазначив він.

Канал "Бахмутський демон" зазначає, що під Покровськом ніякого припинення вогню немає. Також канал послався на дані ресурсу DeepState, який стверджує, що стріляти росіяни не припинили на жодному з напрямків фронту.

22:43 DeepState, опитавши деяких військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення, повідомляє, що "практично ніде так званого перемир’я не відчувається".

"Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир’я", яке триватиме з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир’ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках справді стало тихіше, але це може бути пов’язане з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, справді набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі й в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.