Кіт-консультант у Полтаві став зіркою ТРЦ і зворушив українців

Його часто бачать у магазині

Тварини зазвичай уникають людних приміщень, але один особливий кіт став зіркою у торгівельному центрі Полтави. Чорного пухнастика помітили, коли він невимушено патрулював магазин одягу і зовсім не хвилювався через метушливе середовище навколо нього.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згідно з коментарями місцевих жителів, це не просто якийсь бездомний кіт.

Його звати Люксор, і він здобув чималу репутацію серед покупців та персоналу. На поширених зображеннях Люксора можна побачити на руках у когось, ймовірно, у вбиральні торгового центру.

У розділі коментарів багато людей впізнають його за іменем, одна особа навіть називає його "Люксор Новопоштівський", що свідчить про те, що він може часто відвідувати зону Нової Пошти в торговому центрі.

На відміну від більшості котів, які зазвичай обережні з незнайомцями, Люксор, здається, почувається комфортно у взаємодії з людьми та постійним рухом.

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