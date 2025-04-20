Людей більше, ніж за останні п’ять років: як святили паски на Троєщині у Києві (ексклюзивні фото)
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Людей біля святині було багато
В Україні святкують Великдень, а біля церков уранці 20 квітня зібралось багато людей. Так й біля храму святого Пророка Іллі в Києві вранці була помітна велика кількість парафіян.
Про це повідомив фотокореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній. За його словами, біля цього храму ПЦУ на Троєщині у 2025 році було помітно більше людей, аніж за останні п’ять років.
Як видно на знімках з місця, до храму прийшло більше сотні жителів, багато з них були з дітьми та навіть з домашніми вихованцями.
Всередині храму всі не помістились.
Люди прийшли до храму зі своїми традиційними пасхальними кошиками.
А дехто приніс із собою домашніх вихованців, які теж отримали свою порцію святої води.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатись українською мовою у Великдень. Традиційно в такі святкові дні не кажуть "Доброго дня", а використовують інші слова.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 20 квітня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Опубліковано повний текст його святкового мовлення.