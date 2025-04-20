Людей більше, ніж за останні п’ять років: як святили паски на Троєщині у Києві (ексклюзивні фото)

Людей біля святині було багато

В Україні святкують Великдень, а біля церков уранці 20 квітня зібралось багато людей. Так й біля храму святого Пророка Іллі в Києві вранці була помітна велика кількість парафіян.

Про це повідомив фотокореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній. За його словами, біля цього храму ПЦУ на Троєщині у 2025 році було помітно більше людей, аніж за останні п’ять років.

Як видно на знімках з місця, до храму прийшло більше сотні жителів, багато з них були з дітьми та навіть з домашніми вихованцями.

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Всередині храму всі не помістились.

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Люди прийшли до храму зі своїми традиційними пасхальними кошиками.

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

А дехто приніс із собою домашніх вихованців, які теж отримали свою порцію святої води.

Люди прийшли до Храму святого Іллі 20 квітня

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатись українською мовою у Великдень. Традиційно в такі святкові дні не кажуть "Доброго дня", а використовують інші слова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 20 квітня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Опубліковано повний текст його святкового мовлення.