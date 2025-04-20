Магнітні бурі ніяк не облишать українців: календар, коли вони будуть найсильніші

Для розрізнення магнітних бурь використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси

Магнітні бурі в Україні будуть і високими і низькими. Кілька днів очікується переважний спокій, потім буря вдарить новою силою.

"Телеграф" розповість про прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Meteoagent. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

Магнітні бурі 21 квітня

У понеділок, 21 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (середній рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. Саме в цей день чутливим до геомагнітних збурень, рекомендується вжити запобіжних заходів, коли очікується продовження сильної магнітної активності.

Магнітні бурі 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень). Варто бути обережним.

Магнітні бурі 23 квітня

У середу, 23 квітня, прогнозують K-індекс 4 (показано жовтим кольором) — слабка геомагнітна активність.

Зазначимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У квітні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 23,26, 27, 28, 29, 30 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 21 і 25 числа;

Найсильніша магнітна буря очікується 22, 24 квітня.

Магнітні бурі — що відомо

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

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