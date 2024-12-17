Зимой будем с мобильной связью

Длительные отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами, оказывают влияние и на качество мобильной связи и интернета. Будем ли мы и дальше со связью, ведь самые холодные месяцы у нас еще впереди?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Но, несмотря на то, что работа базовых станций операторов мобильной связи полностью зависит от электроснабжения, а сети строились с расчетом именно на стационарное питание, Украина сейчас создает уникальный мировой опыт обеспечения бесперебойной связи в условиях полномасштабной войны, и причины для оптимизма у нас есть.

В частности, мобильный оператор Vodafone Украина удваивает количество новых аккумуляторов для базовых станций. Компания закупила более 22 000 аккумуляторных батарей (48V 100 Ah) — эквивалент 88 000 АКБ номиналом 12V 100 Ah — для автономного питания базовых станций при отключениях электроснабжения. Это батареи уже нового, а именно литий-железо-фосфатного типа, которые гораздо лучше приспособлены к критическим условиям эксплуатации. Главными преимуществами таких батарей является стабильная работа в широком диапазоне температур (до -25°C), низкий уровень саморазряда, большой ресурс службы, высокая автономность и безопасность использования. К тому же аккумуляторы этого типа не самовозгорающиеся и менее взрывоопасные. Такие же батареи используются в широко распространенных зарядных станциях EcoFlow.

Таким образом, Vodafone более чем вдвое увеличивает ресурсы и мощности резервного электроснабжения сети мобильной связи.

Оператор прилагает все усилия для скорейшей доставки этих аккумуляторов в Украину. Так, несмотря на дефицит имеющегося оборудования и логистические преграды, связанные с военным положением в стране, удалось диверсифицировать поставщиков, иметь уверенность в получении приобретенного оборудования в законтрактованные сроки – уже до конца декабря – и начать модернизацию как можно скорее, утверждают в Vodafone.

Следует отметить, что работа по повышению надежности и увеличению времени автономного электроснабжения базовых станций проводится компанией постоянно в течение последних трех лет. В планах оператора полностью заменить батареи традиционного свинцово-кислотного типа на более прогрессивный – литий-железо-фосфатный тип батарей.

Поєтому ожидаем, что благодаря высокотехнологичным шагам, решениям и инвестициям украинцы всегда будут иметь возможность быть на связи, даже в кризисных и уникальных с точки зрения мирового опыта обстоятельствах.