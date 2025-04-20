США вітають припинення вогню

У США повідомили, що хотіли б вітати можливість продовження "Великоднього перемир’я" в Україні, яке оголошував Володимир Путін. У Києві після цього повідомили, що перемир’я особливо й не було, а росіяни за старою традицією звинувачують у всіх своїх бідах Україну.

Повідомлення Державного департаменту США наводить видання Reuters. Варто зазначити, що у Кремлі вже заявляли, що наказу про продовження припинення вогню не було.

"Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Оцінюючи серйозність намірів у цьому випадку, ми вітали б продовження цих дій і після неділі", — повідомили представники Держдепу.

В Україні ж зазначили, що ситуація на фронті практично не змінилася, а припинення вогню з російської сторони було зафіксовано понад дві тисячі разів, а окупанти намагалися штурмувати 67 разів.

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші", — написав президент Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив, що за цей період не було повітряних тривог, а тому запропонував росіянам зупинити обстріли на 30 днів з можливістю продовження.

"Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", — додав він.

Що стосується росіян, то все, на що їх вистачило під кінець святкового дня, це видати класичну репліку "Ні, ти" і почати інфантильно перекладати відповідальність на інших. При цьому представник МЗС РФ Марія Захарова, яка стала широко відомою через любов до алкоголю, звинуватила в обстрілах особисто Зеленського. За її словами, на Банковій (тобто з Офісу президента) порушували перемир’я з використанням американських РСЗВ HIMARS.

Не зовсім зрозуміло, як із Банкової могли порушити "перемир’я", оскільки радіус боєприпасів HIMARS не перевищує 84 км, і на цій відстані російських позицій немає з 2022 року.

Навіть до Білорусі не дотягує

На переконання Захарової, Зеленський також бив по енергетичній інфраструктурі під час мораторію. Звідки в українського президента стільки особистого часу, речниця російського МЗС говорити не стала.

Як повідомлялося раніше, в Україні повідомляли, що перемир’я може вважатися таким, якщо росіяни повністю припинять обстріл. Однак цього так і не сталося, та й особливих надій на це серед українців не було.