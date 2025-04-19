ЗСУ отримали наказ припинити вогонь, пише BBC: Зеленський пояснив, що відбувається

Місцями на фронті продовжуються штурми

Україна готова приєднатися до режиму повного припинення вогню. Разом з тим, вона мовчки не дивитиметься на те, як росіяни його порушують і готова відповідати.

Як повідомляє "Російська служба BBC", командири ЗСУ вже отримали наказ припинити вогонь та почати документувати всі порушення з російської сторони. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту російські штурми не зупинялися.

"Старший офіцер ЗСУ повідомив Бі-Бі-Сі, що і його підрозділ, та інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через хвилини після того, як мало почати діяти оголошене Росією "великоднє перемир’я", — пише ВВС.

Там також зазначили, що українським військовим наказали документувати на фото та відео усі випадки порушення вогню з боку росіян. При цьому їм дозволили відкривати вогонь у відповідь.

Зеленський зазначив, що на столі залишається пропозиція США про перемир’я на 30 днів, і якщо Росія готова прийняти його, то Україна відповість дзеркально.

"Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", — написав президент.

Він також зазначив, що на деяких ділянках продовжуються штурми та артилерійські удари, а тому довіри до слів Москви немає. При цьому Зеленський додав, що о 21:30 та 22:00 заслухає доповіді головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами на передовій.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки мало тривати "Великодне перемир’я" Путіна і які умови він поставив Україні.