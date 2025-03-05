Де дешевше: ЗМІ порівняли ціни на комуналку в Україні та ЄС

Європейці скаржаться на тарифи, а українці – на зарплати: у чому різниця?

Вартість комунальних послуг завжди була гострою темою для українців. Попри те, що тарифи в Україні є одними з найнижчих у Європі, борги населення продовжують зростати. Водночас у країнах ЄС до боржників ставляться жорсткіше – там можливі штрафи та відключення від послуг.

Новини.LIVE розглянули, скільки платять за комуналку в Україні та ЄС і як ці витрати співвідносяться із середніми доходами.

Тарифи на комуналку в Україні

Через воєнний стан в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення. Однак ціни на електроенергію, холодну воду та вивіз сміття продовжують зростати. За даними Держстату, вартість комунальних послуг у січні 2025 року зросла на 19,1% порівняно з 2024-м, а тарифи на електроенергію підскочили на 63%.

Населення накопичує борги – у липні 2024 року в Єдиному реєстрі боржників було зафіксовано понад 701 тис. виконавчих проваджень щодо несплати за житлово-комунальні послуги. Найбільше боргів накопичено у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Основні заборгованості – за опалення (36,9%), водопостачання (18,6%) та електроенергію (9,7%).

Середня вартість комуналки в Україні у лютому 2025 року становила 3 703 грн (85,14 євро). Це один із найнижчих показників у Європі.

Тарифи на комунальні послуги в Європі

У країнах ЄС витрати на комунальні послуги суттєво різняться. Наприклад, у 2023 році домогосподарства витрачали в середньому 5,5% своїх доходів на оплату електроенергії, газу та інших видів палива.

За даними на початок 2025 року, вартість електроенергії в ЄС коливалася від 9,1 євроцента за кВт-год у Будапешті до 40,4 євроцента в Берліні. Середній показник по ЄС – 25,5 євроцента. Київ посідає друге місце серед міст з найнижчими тарифами – 9,8 євроцента за кВт-год.

Ціни на газ у Європі теж сильно відрізняються: у Будапешті 2,5 євроцента за кВт-год, а в Стокгольмі – 33,3 євроцента.

У країнах ЄС боржникам загрожують серйозні наслідки – у Великій Британії, Франції та Німеччині можливі штрафи та відключення від послуг.

Скільки витрачають на комуналку в ЄС та Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Де комуналка коштує дешевше: порівняння витрат у Європі та Україні

За даними платформи Numbeo, найдешевша комуналка в ЄС – на Мальті (87,98 євро) та в Болгарії (106,46 євро). Найдорожче – у Великій Британії (291,16 євро), Німеччині (302,26 євро) та Австрії (334,94 євро).

Однак, якщо порівнювати витрати на комунальні послуги відносно середньої зарплати, то Україна займає одне з перших місць за рівнем фінансового навантаження. Комуналка забирає 19,4% середнього доходу українця, що майже дорівнює показнику Латвії (23,1%) та Греції (18,9%).

Для порівняння, у Швейцарії витрати на комуналку складають лише 3,5% середньої зарплати, у Швеції – 3,8%, а в Люксембурзі – 4,2%.

Попри те, що тарифи на комунальні послуги в Україні є нижчими, ніж у більшості країн ЄС, через низькі доходи громадян навантаження на бюджет значно вище. Водночас у Європі боржникам загрожують жорсткі санкції, тоді як в Україні борги продовжують накопичуватися.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви не живете в квартирі.