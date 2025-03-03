Не тільки на комуналку: на що найбільше українці витрачали "тисячу Зеленського"

Фінансова допомога українцям: що відомо про результати "Зимової єПідтримки".

Програма "Зимова єПідтримка" стала однією з наймасштабніших фінансових ініціатив уряду. За три місяці понад 12 мільйонів українців подали заявки через застосунок "Дія", щоб отримати державну допомогу в розмірі 1000 гривень.

Загалом майже 14,4 мільйона громадян скористалися програмою, що стало рекордом для соціальних ініціатив України. Про це повідомляє "Дія".

Куди витрачали гроші?

Найбільша частка виплат пішла на покриття першочергових потреб населення. Основні напрями витрат:

57% — оплата комунальних послуг

Придбання ліків

Купівля українських книжок

Донати на підтримку ЗСУ та благодійність

Хто отримав допомогу через Укрпошту?

Програма охопила всі верстви населення, включаючи дітей, які перебували на території України. Для забезпечення виплат важливу роль відіграла Укрпошта, яка завдяки своїй розгалуженій мережі доставляла допомогу навіть у віддалені населені пункти.

Через Укрпошту 1,7 млн українців отримали виплати, з них:

1,2 млн – у селах

500 тис. – у містах

171 тис. – на прифронтових територіях

Як довго можна використовувати кошти?

Українці, які подали заявку до 28 лютого, гарантовано отримають свої виплати. Отримані кошти можна використовувати аж до кінця 2025 року.

На що ще витрачали "єПідтримку"?

Окрім комунальних платежів, українці також витрачали державну допомогу на:

Поповнення мобільного рахунку

Підтримку українських виробників

Передплату газет та журналів

Інші соціально важливі витрати

Програма реалізовувалася Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри та Мінсоцполітики. У її впровадженні також брали участь АТ "Укрпошта", уповноважені банки та технічний адміністратор інформаційної системи.

Програма "Зимова єПідтримка" стала важливим кроком у підтримці населення під час економічної кризи, допомігши мільйонам українців покрити нагальні витрати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український інститут книги опублікував добірку книг, які найчастіше купували 18-річні українці за програмою "єКнига". Ця програма дозволяє молодим українцям, яким виповнилося 18 років, отримувати фінансову допомогу від держави на купівлю книжок.