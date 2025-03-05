Где дешевле: СМИ сравнили цены на коммуналку в Украине и ЕС

Европейцы жалуются на тарифы, а украинцы – на зарплату: в чем разница?

Стоимость коммунальных услуг всегда была острой темой для украинцев. Несмотря на то, что тарифы в Украине являются одними из самых низких в Европе, долги населения продолжают расти. В то же время, в странах ЕС к должникам относятся жестче – там возможны штрафы и отключения от услуг.

Новости.LIVE рассмотрели, сколько платят за коммуналку в Украине и ЕС и как эти расходы соотносятся со средними доходами.

Тарифы на коммуналку в Украине.

Из-за военного положения в Украине действует мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление. Однако цены на электроэнергию, холодную воду и вывоз мусора продолжают расти. По данным Госстата, стоимость коммунальных услуг в январе 2025 года выросла на 19,1% по сравнению с 2024-м, а тарифы на электроэнергию подскочили на 63%.

Население накапливает долги – в июле 2024 года в Едином реестре должников было зафиксировано более 701 тыс. исполнительных производств по неуплате за жилищно-коммунальные услуги. Больше всего долгов накоплено в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Основные задолженности – за отопление (36,9%), водоснабжение (18,6%) и электроэнергию (9,7%).

Средняя стоимость коммуналки в Украине в феврале 2025 года составила 3703 грн (85,14 евро). Это один из самых низких показателей в Европе.

Тарифы на коммунальные услуги в Европе

В странах ЕС расходы на коммунальные услуги существенно разнятся. К примеру, в 2023 году домохозяйства тратили в среднем 5,5% своих доходов на оплату электроэнергии, газа и других видов топлива.

По данным на начало 2025 года стоимость электроэнергии в ЕС колебалась от 9,1 евроцента за кВт-ч в Будапеште до 40,4 евроцента в Берлине. Средний показатель по ЕС – 25,5 евроцента. Киев занимает второе место среди городов с самыми низкими тарифами – 9,8 евроцента за кВт-ч.

Цены на газ в Европе тоже сильно отличаются: в Будапеште 2,5 евроцента за кВт-ч, а в Стокгольме – 33,3 евроцента.

В странах ЕС должникам чреваты серьезные последствия – в Великобритании, Франции и Германии возможны штрафы и отключения от услуг.

Сколько тратят на коммуналку в ЕС и Украине? Инфографика: Новости.

Где коммуналка стоит дешевле: сравнение расходов в Европе и Украине

По данным платформы Numbeo, самая дешевая коммуналка в ЕС – на Мальте (87,98 евро) и Болгарии (106,46 евро). Дороже всего – в Великобритании (291,16 евро), Германии (302,26 евро) и Австрии (334,94 евро).

Однако, если сравнивать расходы на коммунальные услуги по средней зарплате, то Украина занимает одно из первых мест по уровню финансовой нагрузки. Коммуналка забирает 19,4% среднего дохода украинца, что почти равно показателю Латвии (23,1%) и Греции (18,9%).

Для сравнения, в Швейцарии расходы на коммуналку составляют всего 3,5% средней зарплаты, в Швеции – 3,8%, а в Люксембурге – 4,2%.

Несмотря на то, что тарифы на коммунальные услуги в Украине ниже, чем в большинстве стран ЕС, из-за низких доходов граждан нагрузки на бюджет значительно выше. В то же время в Европе должникам грозят жесткие санкции, в то время как в Украине долги продолжают накапливаться.

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