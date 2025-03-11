Як дізнатися, чи є борг по аліментах: перевірити можна онлайн

Перевірити можна не тільки себе, а й іншу людину

Батьків, що намагаються уникнути відповідальності, не меншає. Розмір мінімально гарантованих аліментів в Україні в 2025 році — 1281,50 грн для дітей до 6 років і 1598 грн для дітей від 6 до 18 років. Але суд спирається на доходи, призначаючи їх. Якщо платник нехтує своїми зобов’язаннями, він може зіткнутися з серйозними наслідками.

Адвокатка з сімейного права Галина Ніколаєва наголошує, що за ухилення від сплати аліментів загрожує чотири види відповідальності. Серед основних санкцій: пеня 1% за кожен день прострочення, після 3 місяців несплати — адміністративна відповідальність, обмеження права, наприклад виїзду за кордон та можливості керування авто тощо. Для злісних неплатників — кримінальна відповідальність.

Як перевірити борг за аліментами?

Окрім документів суду чи даних в виконавчій службі, є онлайн інструменти, які дозволяють перевірити не тільки себе, а й іншу людину на несплату аліментів. Це можна зробити:

Через Опендатабот (https://opendatabot.ua/open/alimony-debtors) – достатньо ввести ім’я та прізвище боржника в чат-бот.

(https://opendatabot.ua/open/alimony-debtors) – достатньо ввести ім’я та прізвище боржника в чат-бот. Через Єдиний реєстр боржників (https://erb.minjust.gov.ua/) – публічна база з інформацією про несплачені аліменти понад 3 місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що боржникам можуть заблокувати рахунки та банківські карти. При непогашеній заборгованості можна користуватися тільки мінімальною кількістю грошей.