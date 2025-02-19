Штраф чи навіть проблеми із водійськими правами: що буде за борг зі сплати аліментів

Боржникам загрожують санкції аж до кримінальної відповідальності

Несплата аліментів може обернутися для боржника серйозними наслідками. Якщо заборгованість перевищує три місяці, виконавець може стягнути борг не лише із зарплати, а й з майна боржника.

Якщо борг накопичується понад чотири місяці, боржнику можуть тимчасово заборонити виїзд за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та займатися полюванням. Зазначимо, що під час дії воєнного стану частина прав вже обмежені. Також несплата аліментів тягне за собою обмеження у праві отримати субсидію або праві на відстрочку від мобілізації.

"При розрахунку заборгованості враховується індексація аліментів. Це означає, що реальний розмір заборгованості може бути значно більшим, ніж просто сума несплачених платежів", — зазначає адвокат Галина Ніколаєва.

У разі несплати аліментів понад рік передбачено штраф — 20% від суми боргу, за два роки — 30%, за три — вже 50%. Ці гроші не йдуть в держбюджет.

Важливо знати, що ці штрафи стягуються на користь стягувача, тобто того з батьків, з ким проживає дитина

Крім того, боржник може отримати адміністративне покарання, а якщо ухиляння від сплати аліментів набуде ознак кримінального правопорушення – справою займатимуться правоохоронці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що боржники за комунальні послуги можуть зіткнутися із серйознішими наслідками, ніж сплата боргу та пені. Їм можуть призначити додаткові виплати, або ж навіть арештувати майно та рахунки.