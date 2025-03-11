Как узнать, есть ли долг по алиментам: проверить можно онлайн
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Проверить можно не только себя, но и другого человека
Родителей, пытающихся избежать ответственности, не уменьшается. Размер минимально гарантированных алиментов в Украине в 2025 году – 1281,50 грн для детей до 6 лет и 1598 грн для детей от 6 до 18 лет. Но суд опирается на доходы, назначая их. Если плательщик пренебрегает своими обязательствами, он может столкнуться с серьезными последствиями.
Адвокат по семейному праву Галина Николаева отмечает, что за уклонение от уплаты алиментов грозит четыре вида ответственности. Среди основных санкций: пеня 1% за каждый день просрочки, после 3 месяцев неуплаты — административная ответственность, ограничение права, например выезда за границу и возможности вождения авто и т.д. Для злостных неплательщиков — уголовная ответственность.
Как проверить долг по алиментам?
Кроме документов суда или данных в исполнительной службе, есть онлайн инструменты, позволяющие проверить не только себя, но и другого человека на неуплату алиментов. Это можно сделать:
- Через Опендатабот ( https://opendatabot.ua/open/alimony-debtors ) – достаточно ввести имя и фамилию должника в чат-бот.
- Через Единый реестр должников ( https://erb.minjust.gov.ua/ ) – публичная база с информацией о неуплаченных алиментах более 3 месяцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что должникам могут заблокировать счета и банковские карты. При непогашенной задолженности можно пользоваться только минимальным количеством денег.