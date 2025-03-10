За борги можуть заблокувати карти та рахунки: як це виправити

Для юридичних та фізичних осіб різні умови

І приватні виконавці, і державна виконавча служба можуть блокувати всі рахунки боржників. Гроші автоматично списуватимуться для погашення боргів чи кредитів. Під арешт можуть потрапити навіть зарплатні карти та соцвиплат.

Помічник адвоката Ілля Колесник наголошує — ще до блокування рахунків надсилається повідомлення про арешт. Йому передує накопичення заборгованості та винесення рішення виконавчою службою. Повністю розблокувати картки можна тільки двома способами:

сплативши борг

домовившись із стягувачем про реструктуризацію або виконавчою службою про розстрочку платежу.

Також, якщо арешт є неправомірним, завжди є можливість захистити свої інтереси в суді. Якщо є борг дійсно є, і заблоковані гроші є єдиним джерелом існування, є можливість частково ними користуватись.

Використовувати можна:

для фізичних осіб — суму двох мінімальних зарплат (станом на березень — 16 тисяч грн), податки та збори

— суму двох мінімальних зарплат (станом на березень — 16 тисяч грн), податки та збори для юридичних та самозайнятих осіб — на зарплату (не більше п’яти мінімалок на кожного працівника) та податки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме означає "списання боргів". Аби пробачили хоча б частину боргу, потрібно вжити певних заходів.