Навіть з 1 гривні треба платити податок: хто з українців входить у цей перелік

Список тих, кого не торкаються зобовʼязання про річну податкову декларацію та сплату внесків, малий

Податкова служба з 1 березня автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Проте, як зʼясував "Телеграф", українці мають сплачувати податки за будь-яку суму переказу на банківську картку. Оподаткуванню підлягає навіть 1 гривня.

Про це "Телеграф" сказали на гарячій лінії податкової. Річ у тім, що Податковий кодекс зобовʼязує всіх фізичних осіб (йдеться не про фізичних осіб підприємців — ФОП), які отримували грошові перекази, окрім зарплати, стипендії, допомоги, декларувати такі доходи та платити податки.

"Фізична особа, яка протягом календарного року отримує дохід за надання послуг від іншої фізичної особи зобовʼязана включити суму таких доходів до загального річного оподаткування доходів та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати та сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% ПДФО і 5% військовий збір (за 2024 рік сума військового збору становить 1,5% — ред.)", — зауважили у податковій.

Як пояснила працівниця, навіть якщо чужа фізична особа перекидає гроші на ваш рахунок, це буде вважатись доходом і ви повинні сплатити податки. "Навіть якщо 1 гривню перекинули", — додали у коментарі.

І такі доходи потрібно вказувати у річній декларації. Проте такі правила не є новими, хоч і не широко відомі українцям.

Відповідальність у вигляді штрафу за те, що не подали податкову декларацію та не сплатили податки, може настати у випадку перевірки податкової.

У яких випадках потрібно декларувати дохід

Фізична особа (тобто не ФОП) зобов’язана подавати декларацію про майновий стан і доходи, коли

Отримала доходи не від податкових агентів. Наприклад:

дохід від здачі майна в оренду іншій фізичній особі,

дохід від продажу нерухомості або авто (в деяких випадках),

іноземні доходи,

спадщина не від близьких родичів.

Отримала іноземні доходи. Наприклад, якщо працювали фрілансером або найманим працівником за кордоном.

Продала майно більше за один раз на рік. Йдеться про рухоме і нерухоме майно.

Отримала у подарунок або спадщину не від родичів 1 ступеня (батьки, діти, дружина або чоловік). Ба більше, у таких випадках діють підвищені ставки ПДФО.

Отримала інвестиційний прибуток. Наприклад, від продажу акцій або криптовалюти.

Хоче отримати податкову знижку. Наприклад, якщо платили за навчання, і хочете повернути частину ПДФО — тоді декларацію подають добровільно.

Раніше "Телеграф" писав, що, починаючи з 1 квітня фізособи-підприємці (ФОП) 3-ї групи повинні подавати оновлену форму податкової декларації. Новий документ вперше міститиме розрахунок до сплати військового збору.