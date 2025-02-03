Багатіям пощастило: ще менше власників розкішних авто платитимуть додатковий податок у 2025 році

У переліку немає багатьох дорогих брендів та моделей

Міністерство економіки України опублікувало новий перелік автомобілів, які підлягатимуть транспортному податку в 2025 році. Цьогоріч список скоротився майже на 120 моделей порівняно з 2024 роком.

Власникам розкішних авто доведеться сплатити 25 тисяч гривень транспортного податку за автомобілі, які молодші п'яти років і коштують понад 3 мільйони гривень. Під оподаткування, згідно з документом, потрапляють престижні марки світових автовиробників. Щоправда, не усі.

До переліку увійшли автомобілі таких брендів: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та Toyota. Та тут немає жодного McLaren, Ferrari, Alpina та багатьох інших брендів і моделей, які їздять містами та селами України.

Повний перелік можна переглянути тут:

Критерії для нарахування податку прості:

середня ринкова вартість авто перевищує 3 мільйони гривень;

вік автомобіля не більше 5 років з моменту випуску.

Як сплачувати транспортний податок?

Фізичні особи отримують офіційне повідомлення від податкової служби. Після отримання документа у них є 60 днів для сплати. Можна розрахуватися через банки, платіжні сервіси або електронну систему податкової.

Юридичні особи самостійно розраховують суму та сплачують квартальними платежами до 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За прострочення передбачені штрафні санкції:

до 30 днів — 10% від суми (2500 гривень);

понад 30 днів — 20% від суми (5000 гривень);

можливе блокування активів при великій заборгованості.

Важливо, що враховується саме середньоринкова вартість, а не ціна придбання. Визначальним є рік випуску автомобіля, а не дата першої реєстрації. А якщо авто досягло п'ятирічного віку протягом року, податок сплачується лише за місяці до цієї дати

Перевірити, чи підпадає ваш автомобіль під оподаткування, можна на офіційному сайті Міністерства економіки. Достатньо ввести марку, модель і рік випуску — система автоматично розрахує.

Також раніше "Телеграф" писав, що відомо про нардепа-мільйонера Геннадія Вацака, який обожнює дорогі авто. У 2023 році він купив Rolls-Royce Cullinan, який коштує близько 700 тисяч доларів. Але це точно не єдина його машина.