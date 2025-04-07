Даже с 1 гривны нужно платить налог: кто из украинцев входит в этот список

Список тех, кого не затрагивают обязательства о годовой налоговой декларации и уплате взносов, мал

Налоговая служба с 1 марта автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, занимающихся онлайн-продажами, даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX или социальные сети. Однако, как выяснил "Телеграф", украинцы должны платить налоги за любую сумму перевода на банковскую карту. Обложению подлежит даже 1 гривна.

Об этом "Телеграфу" сказали на горячей линии налоговой. Дело в том, что Налоговый кодекс обязывает всех физических лиц (речь идет не о физических лицах предпринимателей — ФОП), получавших денежные переводы, кроме зарплаты, стипендии, пособия, декларировать такие доходы и платить налоги.

"Физическое лицо, которое в течение календарного года получает доход за предоставление услуг от другого физического лица обязано включить сумму таких доходов в общее годовое налогообложение доходов и подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по результатам отчетного налогового года, а также начислить и уплатить в бюджет налог с таких доходов по ставке 18% НДФЛ и 5% военный сбор (за 2024 год сумма военного сбора составляет 1,5% — ред.)", — отметили в налоговой.

Как объяснила работница, даже если чужое физическое лицо пересылает деньги на ваш счет, это будет считаться доходом и вы должны уплатить налоги. "Даже если 1 гривну переслали", — добавили в комментарии.

И такие доходы следует указывать в годовой декларации. Однако такие правила не новые, хотя и не широко известны украинцам.

Ответственность в виде штрафа за то, что не подали налоговую декларацию и не уплатили налоги, может наступить в случае налоговой проверки.

В каких случаях необходимо декларировать доход

Физическое лицо (т.е. не ФОП) обязано подавать декларацию об имущественном положении и доходах, когда

Получило доходы от налоговых агентов. Например:

доход от сдачи имущества в аренду другому физическому лицу,

доход от продажи недвижимости или авто (в некоторых случаях),

иностранные доходы,

наследие от близких родственников.

Получило иностранные доходы. Например, если работали фрилансером или наемным работником за границей.

Продало имущество больше одного раза в год. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе.

Получило в подарок или наследство не от родственников 1 степени (родители, дети, жена или муж). Более того, в таких случаях действуют повышенные ставки НДФЛ.

Получило инвестиционную прибыль. Например, от продажи акций или криптовалюты.

Хочет получить налоговую скидку. К примеру, если платили за обучение, и хотите вернуть часть НДФЛ — тогда декларацию подают добровольно.

Ранее "Телеграф" писал, что начиная с 1 апреля физлица-предприниматели (ФОП) 3-й группы должны подавать обновленную форму налоговой декларации. Новый документ впервые будет содержать расчет к уплате военного сбора.