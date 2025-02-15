Збільшення податку на нерухомість у 2025 році: що важливо знати власникам квартир і будинків
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Хто і скільки платитиме податок на нерухомість у 2025 році.
З 2025 року в Україні підвищено податок на нерухомість. Якщо у 2024 році ставка за кожен "зайвий" квадратний метр становила до 100,5 грн, то тепер — 106,5 грн.
Це максимальна ставка, яка може змінюватися залежно від міста. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.
Для кого обов’язковий податок:
- Власники квартир площею від 60 кв. м та будинків від 120 кв. м.
- Якщо у власності є і квартира, і будинок, податок сплачується за сумарну площу понад 180 кв. м.
Додатковий фіксований податок:
- Для квартир понад 200 кв. м або будинків понад 600 кв. м — 25 тисяч гривень на рік.
Як розраховується податок:
- Податок становить до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадрат.
- У 2025 році розрахунок відбуватиметься за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7100 грн, тож максимальна ставка — 106,5 грн/кв. м.
Особливість у разі спільної власності:
Якщо нерухомість належить декільком співвласникам, податок розраховується окремо для кожного. Наприклад, якщо квартира на 150 кв. м поділена між трьома власниками, податок не стягуватиметься, оскільки кожен має пільговий ліміт у 60 кв. м.
Зібрані кошти надходять до місцевого бюджету. Місцеві ради також мають право змінювати ставку та встановлювати власні пільги.
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