Збільшення податку на нерухомість у 2025 році: що важливо знати власникам квартир і будинків

Хто і скільки платитиме податок на нерухомість у 2025 році.

З 2025 року в Україні підвищено податок на нерухомість. Якщо у 2024 році ставка за кожен "зайвий" квадратний метр становила до 100,5 грн, то тепер — 106,5 грн.

Це максимальна ставка, яка може змінюватися залежно від міста. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Для кого обов’язковий податок:

Власники квартир площею від 60 кв. м та будинків від 120 кв. м.

Якщо у власності є і квартира, і будинок, податок сплачується за сумарну площу понад 180 кв. м.

Додатковий фіксований податок:

Для квартир понад 200 кв. м або будинків понад 600 кв. м — 25 тисяч гривень на рік.

Як розраховується податок:

Податок становить до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадрат.

У 2025 році розрахунок відбуватиметься за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7100 грн, тож максимальна ставка — 106,5 грн/кв. м.

Особливість у разі спільної власності:

Якщо нерухомість належить декільком співвласникам, податок розраховується окремо для кожного. Наприклад, якщо квартира на 150 кв. м поділена між трьома власниками, податок не стягуватиметься, оскільки кожен має пільговий ліміт у 60 кв. м.

Зібрані кошти надходять до місцевого бюджету. Місцеві ради також мають право змінювати ставку та встановлювати власні пільги.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явиться новий податок для водіїв: кому доведеться заплатити кругленьку суму.