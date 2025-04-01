ФОПи затягнуть паски тугіше: коли треба подати декларацію і сплатити новий податок

Виняток щодо сплати ЄСВ зроблено для п’яти категорій громадян

Починаючи з 1 квітня фізособи-підприємці (ФОП) 3-ї групи повинні подавати оновлену форму податкової декларації. Новий документ вперше міститиме розрахунок до сплати військового збору.

Подати декларацію ФОПи мають до 12 травня, а сплатити єдиний податок та військовий збір — до 20 травня. Розмір військового збору для цієї групи становить 1% від доходу.

Більше читайте у публікації: "Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня".

Також усі підприємці, незалежно від групи, мають сплатити ЄСВ — не пізніше 21 квітня. Мінімальна сума за квартал — 5280 грн.

Єдиний соціальний внесок у 2025 році є обов’язковим навіть за відсутності доходу. Виняток становлять лише пенсіонери, мобілізовані, полонені, особи з інвалідністю та ті, хто має основне місце роботи зі сплатою ЄСВ. Сума ЄСВ становить 22% від бази, яка не може бути меншою за мінімальну зарплату — 8000 грн. Таким чином, щомісяця ФОП сплачує щонайменше 1760 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ФОПам змінили правила подання податкової звітності і пояснював, що важливо знати.