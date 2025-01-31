Українці сплачуватимуть податок за авто у 2025 році: де і коли опублікують список
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До скарбниці надходитимуть 25 000 гривень на рік за кожен такий автомобіль
Міністерство економіки опублікує список моделей автомобілів, які підпадають під новий податок. Йдеться про збір для власників автомобілів віком до 5 років, вартість яких перевищує три мільйони гривень.
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Ліміти переказів на картку, нові пільги та тарифи. Що зміниться з 1 лютого".
Очікується, що до скарбниці надходитимуть 25 000 гривень на рік за кожний такий автомобіль. Список машин буде оприлюднено вже після 1 лютого цього року.
Важливо врахувати, що у разі досягнення автомобілем п’ятирічного віку протягом звітного року податок сплачується за період із 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, у якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям можуть обмежити безподаткове отримання продуктів у посилках з-за кордону. Лише деякі посилки залишаться без оподаткування. Це залежатиме від вартості. Однак це не стосується низки товарів, на які пропонують накласти податок у розмірі 20%.