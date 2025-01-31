Українці сплачуватимуть податок за авто у 2025 році: де і коли опублікують список

До скарбниці надходитимуть 25 000 гривень на рік за кожен такий автомобіль

Міністерство економіки опублікує список моделей автомобілів, які підпадають під новий податок. Йдеться про збір для власників автомобілів віком до 5 років, вартість яких перевищує три мільйони гривень.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Ліміти переказів на картку, нові пільги та тарифи. Що зміниться з 1 лютого".

Очікується, що до скарбниці надходитимуть 25 000 гривень на рік за кожний такий автомобіль. Список машин буде оприлюднено вже після 1 лютого цього року.

Важливо врахувати, що у разі досягнення автомобілем п’ятирічного віку протягом звітного року податок сплачується за період із 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, у якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям можуть обмежити безподаткове отримання продуктів у посилках з-за кордону. Лише деякі посилки залишаться без оподаткування. Це залежатиме від вартості. Однак це не стосується низки товарів, на які пропонують накласти податок у розмірі 20%.