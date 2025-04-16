Чи треба платити податки з переказів на картку від родичів: у податковій пояснили

Нові правила викликали питання в українців

Грошові надходження на рахунок фізичної особи від родичів не підлягають оподаткуванню. Це стосується як банківських переказів, так і готівкових подарунків.

Це підтвердила Державна податкова служба у відповіді на інформаційний запит "Телеграфу". У ДПС зазначили, що розділ IV Податкового кодексу не передбачає жодних обмежень на переказ коштів між родичами.

До членів сім’ї першого ступеня споріднення належать батьки, діти (включно з усиновленими), чоловік або дружина; до другого ступеня — рідні брати, сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Водночас перекази від осіб, які не є родичами, вважаються доходом і оподатковуються. У такому випадку ставка податку становить 5% для резидентів України, 18% — для нерезидентів, а також у всіх випадках додатково сплачується 1,5% військового збору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у фіскальній службі підтверджують, що здійснюють моніторинг маркетплейсів та соціальних мереж. Як пояснили у Державній податковій службі, продаж особистого майна громадян — зокрема через платформи OLX, Prom та інші — не є об’єктом податкового контролю. Йдеться про разові транзакції, які не мають ознак підприємницької діяльності.