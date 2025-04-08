Чоловік скинув гроші на картку: чи потрібно платити податок з них і чому

Грошові перекази на картку вважаються доходом

Українці мають декларувати та сплачувати податки з переказів на картку, навіть якщо сума становить 1 гривню. Адже такі надходження, окрім зарплати, пенсії, стипендій та виплат від держави, вважаються доходом.

І стосується це навіть переказів від чоловіка чи дружини, або інших осіб 1 ступеня споріднення. Відповідне фіксує Податковий Кодекс України, проте він також зазначає і винятки у цих нормах.

Більш детально на найпоширеніші питання з цієї теми відповіли у матеріалі: З переказів на картку потрібно платити податки: чому і кого це стосується, відповіді на головні питання

Від стягнення податків (18% ПДФО та 5% військовий збір) і декларування звільняються грошові перекази на картку, які надійшли від родичів 1 ступеня споріднення (дружина, чоловік, батьки, діти) але лише, якщо це є подарунком чи спадщиною.

Та у цьому випадку відповідне має бути зафіксоване у грошових надходженнях. Деякі бухгалтери радять вказувати у призначені платежу, що переказ є подарунком.

Ба більше, також рекомендується мати письмове підтвердження характеру переказу — це може бути договір дарування або інший документ, який засвідчує, що кошти передаються як подарунок.

Інші види надходжень підлягають оподаткуванню відповідно до закону. Тому у випадку з друзями, знайомими чи колегами — будь-ким, хто не має з вами 1 ступеня спорідненості — грошові перекази на картку можуть вважатись доходом і мають бути оподатковані.

Раніше "Телеграф" писав, що, починаючи з 1 квітня фізособи-підприємці (ФОП) 3-ї групи повинні подавати оновлену форму податкової декларації. Новий документ вперше міститиме розрахунок до сплати військового збору.