Ліміти на карткові перекази скасували: в НБУ пояснили, на що вони повпливали

НБУ буде розглядати інші ініціативи

Національний банк України ухвалив рішення не продовжувати дію тимчасового ліміту у 150 000 гривень на місячні перекази фізичних осіб з картки на картку за кордон. Обмеження припинило діяти з 1 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ. У регуляторі наголосили, що запровадження цього ліміту минулого року допомогло стабілізувати ситуацію з аномальним зростанням обсягів переказів між рахунками фізосіб і сприяло боротьбі з протиправним використанням платіжної інфраструктури.

"Обмеження стимулювали напрацювання комплексних рішень – від законодавчих змін до саморегуляції ринку. Зокрема, йдеться про підписання Меморандуму щодо протидії схемам з "дропами"", – зазначили в НБУ.

У регуляторі також зауважили, що хвиля масового відкриття нових платіжних карток, яка спостерігалася восени 2024 року, наразі припинилася. НБУ продовжуватиме моніторинг ситуації на ринку та розгляд інших ініціатив для зниження ризиків.

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна раніше висловила думку, що встановлення обмежень через меморандум банків відбулося під впливом держави. Втім, статистика показує, що частка карткових переказів українців у 2024 році скоротилася на 6 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком — з 37,1% до 31,1%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зміни, які були введені для ФОПів з 1 квітня. Перш за все, йдеться про суму єдиного соціального внеску, яку має сплатити кожен підприємець всіх груп.