Нічого святого: юна киянка видавала себе за волонтера та збирала гроші "для дітей сиріт"

Аферистка "прикривалася" назвою відомого благодійного фонду

Мешканка столиці виходила на Хрещатик у футболці з написом "Допомога дітям-сиротам" і, представляючись волонтером, збирала кошти у довірливих громадян. Як виявилось, дівчина не мала жодного відношення до благодійних фондів, а всі отримані гроші вона витрачала на власні потреби.

На рахунку аферистки 15 доведених епізодів. Докладніше про діяльність псевдоволонтера розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що 18-річна мешканка Києва одягла футболку з написом "Допомога дітям-сиротам" і почала збирати "пожертви" у перехожих. Дівчина представлялася співробітницею одного з відомих благодійних фондів та просила людей приєднатися до збору коштів, які підуть на "допомогу дітям".

Довірливим громадянам вона надавала номер свого особистого рахунку та просила перераховувати на нього "пожертви". Усі отримані кошти вона витрачала на власні потреби. Аферистці вдалось ошукати 15 людей, які перевели їй на рахунок від 300 до 500 гривень.

Шахрайці всього 18 років

Зловмисницю затримали правоохоронці, а її дії були кваліфіковані як "шахрайство". Слідство довело, що фігурантка не мала жодного відношення до благодійної організації та не перераховувала гроші на рахунок фонду.

Наразі розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Псевдоволонтеру загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві викрили кмітливих зеків-аферистів, які продавали неіснуючі генератори. Оголошення ув’язнені розміщували у соцмережах та представлялися військовими, які перебувають на передовій.