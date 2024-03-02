В нижнем белье посреди улицы: в Киеве полицейские спасли малолетних брата и сестру

Матери грозит штраф, а дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы

В Киеве в субботу, 2 марта, двоих малолетних детей без присмотра обнаружили на улице полицейские. Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестренка в нижнем белье сами находились посреди города.

В полицию обратились небезразличные жители столицы. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что патрульные полицейские Святошинского управления немедленно прибыли на место происшествия и отвезли малышей в ювенальные инспекторы. Детей напоили горячим чаем и одели в теплые вещи.

Дети в машине патрульной полиции

"В дальнейшем 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестренку ювенальные полицейские поместили в больницу для обследования, а о происшествии сообщили районную службу по делам детей", — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить мать малолетних. Ею оказалась киевлянка 1994 года рождения, которая заверила полицейских, что оставила детей со своим сожителем, а сама отправилась по делам.

Полицейские составили на нарушительницу протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – неисполнение родительских обязанностей. За совершение правонарушения женщине грозит штраф, дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре столицы вооруженный злоумышленник ограбил пункт обмена валют, расположенный в подземном переходе. С места совершения преступления мужчина скрылся, однако его личность оперативно установили правоохранители.