У Вінниці автоледі збила пішоходів на тротуарі: жінку та двох дітей забрала швидка (відео)

Дівчина на момент аварії не була п’яною

У Вінниці 28 лютого дівчина на Renault Scenic наїхала на жінку та двох дітей. Пішоходів, які в момент аварії йшли тротуаром, забрали до лікарні.

Відео аварії з камер вуличного спостереження публікують у мережі. А у Нацполіції Вінницької області розповіли подробиці ДТП.

Аварія сталася на вулиці Стрілецькій близько 12:50. Дівчина з головної дороги повертала праворуч і в цей момент виїхала за межі проїжджої частини на тротуар, де йшли пішоходи. Водійка збила 39-річну жінку та двох 7-річних хлопчиків, але не втекла з місця аварії, а одразу кинулася на допомогу.

На місце ДТП одразу ж викликали швидку допомогу, яка забрала потерпілих до лікарні, та наряд поліції. Після огляду лікарі відпустили потерпілих додому, оскільки травми не загрожують їхнім життям.

Щодо 26-річної винуватиці ДТП, то на неї завели кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водій у момент наїзду була тверезою, її авто відігнали на штрафмайданчик. За наїзд на пішоходів дівчині загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль, який був припаркований на узбіччі. Через сильний удар обидва автомобілі сильно пошкоджені.