Кияни можуть позбутися боргів за комуналку: як це зробити

Споживачів переконливо просять вчасно сплачувати рахунки

Жителям столиці нагадали про те, що вони можуть позбутися боргів за житлово-комунальні послуги, уклавши договір реструктуризації. Киянам пропонують розбити суму заборгованості на посильні щомісячні платежі на зручний для них термін.

Зазначається, що борг за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для самого споживача, так і для постачальників послуг. Про те, як правильно укласти договір реструктуризації розповіла директор структурного відокремленого підрозділу по роботі зі споживачами КК "Центр комунального сервісу" Юлія Романченко.

Так, усі охочі можуть реструктуризувати свій борг за комуналку навіть у тому випадку, якщо сума заборгованості виявиться досить суттєвою. Важливо розуміти, що умови договорів реструктуризації заборгованості за спожиті послуги визначаються виключно між постачальником послуги та споживачем.

"Для тих споживачів, які з різних причин мають заборгованість і не можуть сплатити всю суму одночасно, щоб убезпечити себе від подальшого накопичення боргів, варто скористатися правом на укладання договору реструктуризації заборгованості. Такий договір має сприятливі умови, враховує індивідуальні аспекти споживачів, а головне – вберігає споживачів від примусових заходів стягнення заборгованості", – говорить Юлія Романченко.

Щоб укласти договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно звернутися до сервісного центру комунального сервісу незалежно від місця проживання. Знайти адреси ЦКС можна за посиланням.

У Києві ЦКС є у кожному з районів

На які послуги можна оформити розстрочку

постачання тепла та гарячої води

подача холодної води та водовідведення

послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкових територій/управління ОСББ та вивезення побутових відходів

постачання газу

Які документи необхідні для оформлення договору реструктуризації:

паспорт або ID-картку та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП) з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-платників податків (якщо РНОКВП міститься у відповідному документі, власник ID-картки його не надає)

документи, що підтверджують право власності на будинок/квартиру та витяг з реєстру майнових прав про реєстрацію права власності

довіреність та паспорт (якщо договір підписує представник власника).

З метою прискорення процедури укладання договору реструктуризації заборгованості ви можете надати скан-копії/фото документів через дистанційні канали зв’язку:

месенджер на Facebook-сторінці ,

скайп або телеграми за посиланням.

Після перевірки відомостей та погодженням суми, терміну дії договору та розміру щомісячного платежу ви будете запрошені до сервісного центру для підписання та отримання вже оформленого договору реструктуризації.

"Наші фахівці обов’язково проводять звірку суми заборгованості зі споживачем, враховують період та причини її виникнення, уточнюють та актуалізують показання лічильників, аналізують попередні платежі. Після врегулювання всіх питань та формування повного пакета документів зі споживачем підписують відповідний договір від імені виконавця послуги", – резюмувала Юлія Романченко.

На який термін дають розстрочку

На погашення заборгованості за комунальні послуги дають у середньому до 12 місяців. Сума щомісячних виплат залежить від суми самого боргу та рівня доходу громадян.

У більшості компаній йдуть назустріч боржникам і пропонують умови, які дозволять відчутно зменшити суму заборгованості або повністю її погасити за досить короткий термін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що один із варіантів заощадити гроші на комуналці — це вимикати деякі побутові прилади на ніч. Цей простий Лайфхак допоможе побачити суттєві заощадження вже на наступних рахунках за комунальні послуги.