Неминуче подорожчає комуналка: коли прийдеться платити більше за опалення і гарячу воду
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Ціни зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня
Українців чекає поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги. Цінник зросте на опалення та гарячу воду.
Про це повідомили в Національному банку України.
За даними регулятора, нові цінники будуть встановлені після скасування спеціального мораторію, який зараз "заморожує" тарифи. Точних термінів скасування поки немає, але в НБУ кажуть, що це не станеться раніше, ніж закінчиться воєнний стан у країні.
"Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану", — йдеться у звіті банку.
На скільки зростуть ціни на газ, тепло та воду після розблокування, поки що невідомо. У Нацбанку зазначають лише, що ціни зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня.
Важливо також, що підвищення комунальних тарифів прогнозується в кілька етапів, які розтягнутися, ймовірно, не на один рік. Тобто різкого удару по гаманцях споживачів не буде. Водночас уразливі категорії громадян продовжуватимуть отримувати субсидії, розмір яких перераховуватимуть з урахуванням зміни тарифів.
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