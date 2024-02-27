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Неминуче подорожчає комуналка: коли прийдеться платити більше за опалення і гарячу воду

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
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Діє мораторій на підвищення деяких тарифів Новина оновлена 27 лютого 2024, 14:10
Діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Фото Вільне радіо

Ціни зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня

Українців чекає поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги. Цінник зросте на опалення та гарячу воду.

Про це повідомили в Національному банку України.

За даними регулятора, нові цінники будуть встановлені після скасування спеціального мораторію, який зараз "заморожує" тарифи. Точних термінів скасування поки немає, але в НБУ кажуть, що це не станеться раніше, ніж закінчиться воєнний стан у країні.

"Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану", — йдеться у звіті банку.

На скільки зростуть ціни на газ, тепло та воду після розблокування, поки що невідомо. У Нацбанку зазначають лише, що ціни зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня.

Важливо також, що підвищення комунальних тарифів прогнозується в кілька етапів, які розтягнутися, ймовірно, не на один рік. Тобто різкого удару по гаманцях споживачів не буде. Водночас уразливі категорії громадян продовжуватимуть отримувати субсидії, розмір яких перераховуватимуть з урахуванням зміни тарифів.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українці заплатять за світло у березні. В Міненерго назвали точні цифри.

Теги:
#НБУ #Тарифи #Підвищення цін #Комунальні послуги