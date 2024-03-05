Киевляне могут избавиться от долгов за коммуналку: как это сделать

Потребителей убедительно просят вовремя платить по счетам

Жителям столицы напомнили о том, что они могут избавиться от долгов за жилищно-коммунальные услуги заключив договор реструктуризации. Киевлянам предлагают разбить сумму задолженности на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок.

Отмечается, что долг за потребленные жилищно-коммунальные услуги имеет негативные последствия как для самого потребителя, так и для поставщиков услуг. О том, как правильно заключить договор реструктуризации рассказала директор структурного обособленного подразделения по работе с потребителями КК "Центр коммунального сервиса" Юлия Романченко.

Так, все желающие могут реструктуризировать свой долг за коммуналку даже в том случае, если сумма задолженности окажется достаточно существенной. Важно понимать, что условия договоров реструктуризации задолженности за потребленные услуги определяются исключительно между поставщиком услуги и потребителем.

"Тем потребителям, которые по разным причинам имеют задолженность и не могут оплатить всю сумму сразу, чтобы обезопасить себя от дальнейшего накопления долгов, стоит воспользоваться правом на заключение договора реструктуризации задолженности. Такой договор имеет благоприятные условия, учитывает индивидуальные аспекты потребителей, а главное — уберегает потребителей от принудительных мер взыскания задолженности", — отметила Юлия Романченко.

Для того, чтобы заключить договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо обратиться в сервисный центр коммунального сервиса вне зависимости от места жительства. Найти адреса ЦКС можно по ссылке.

В Киеве ЦКС есть в каждом из районов

На какие услуги можно оформить рассрочку

поставка тепла и горячей воды

подача холодной воды и водоотведение

услуги по содержанию дома, сооружений и придомовых территорий/управлению ОСМД и вывозу бытовых отходов

поставка газа

Какие документы необходимы для оформления договора реструктуризации:

паспорт или ID-карту и выписку из Единого государственного демографического реестра

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (если РНОКПП содержится в соответствующем документе, владелец ID-карты его не предоставляет)

документы, подтверждающие право собственности на дом/квартиру и выписку из реестра имущественных прав о регистрации права собственности

доверенность и паспорт (если договор подписывает представитель собственника).

С целью ускорения процедуры заключения договора реструктуризации задолженности вы можете предоставить скан-копии/фото документов через дистанционные каналы связи:

мессенджер на Facebook-странице,

скайп или телеграмм по ссылке.

После проверки сведений и согласованием суммы, срока действия договора и размера ежемесячного платежа вы будете приглашены в сервисный центр для подписания и получения уже оформленного договора реструктуризации.

"Наши специалисты обязательно проводят сверку суммы задолженности с потребителем, учитывают период и причины ее возникновения, уточняют и актуализируют показания счетчиков, анализируют предыдущие платежи. После урегулирования всех вопросов и формирования полного пакета документов с потребителем подписывают соответствующий договор от имени исполнителя услуги", — резюмировала Юлия Романченко.

На какой срок дают рассрочку

На погашение задолженности за коммунальные услуги дают в среднем до 12 месяцев. Сумма ежемесячных выплат зависит от суммы самого долга и уровня дохода граждан.

В большинстве компаний идут навстречу должникам и предлагают условия, которые позволят ощутимо уменьшить сумму задолженность или же полностью ее погасить за довольно короткий срок.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что один из вариантов сэкономить деньги на коммуналке — это выключать некоторые бытовые приборы на ночь. Этот простой лайфхак поможет увидеть существенные сбережения уже на следующих счетах за коммунальные услуги.