Де у Києві найвища радіація: перелік небезпечних місць

На Подолі зафіксовано один з найвищих показників

Столиця України постійно стикається з низкою екологічних проблем — забруднення повітря, води та ґрунту. А нещодавні показники радіації на Венеціанському острові (Гідропарк), які вимірювали uRADMonitor, викликали занепокоєння киян. Протягом кількох тижнів там фіксували рівень радіації, який був вище ніж зазвичай.

Журналісти перевірили чи не зашкалює дозиметр у різних районах столиці. Про це пише "Інформатор".

Першою точкою стала Оболонь. У "спальній" частині району (вул. Вишгородська) прилад показав 0,16 мкЗв/год — звичайний для Києва рівень. На Оболонській набережній та в парку "Наталка" показники виявились ще нижчими — 0,11 мкЗв/год.

У "спальному" районі

Біля Храму Святителя Чудотворця на водах, що на Набережно-Хрещатицькій, трохи вище — 0,19 мкЗв/год, як і на Венеціанському острові взимку. Це один з найвищих показників.

Біля річки Дніпро

На Майдані Незалежності рівень радіації трохи менший — 0,18 мкЗв/год. Це нормальний показник, але дещо вищий, ніж у "спальних" районах.

Повернувшись до Гідропарку, дослідники зафіксували такі значення:

0,17 мкЗв/год — у лісі на Венеціанському острові;

0,14 мкЗв/год — біля берега.

Важливо зазначити, що всі показники є природними. Санітарна норма для населення в Україні становить 0,3 мкЗв/год. Підвищеним фоном вважають 0,3-1,2 мкЗв/год, а небезпечним — понад 1,2 мкЗв/год.

Результати дослідження показали, що рівень радіації в різних районах Києва може відрізнятися. Найнижчі показники зафіксовані в "спальних" районах, а найвищі — біля водойм.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на поверхні озера Кирилівське, що на Оболоні, місцеві жителі помітили величезну маслянисту пляму, яка стрімко поширювалася по всій водоймі.