Що робити, якщо не встиг передати показання лічильників: у "Київтеплоенерго" дали рекомендації абонентам

Корисна інформація для мешканців столиці

Киянам, які з якихось причин не встигли вчасно передати показання лічильників, оплата за гаряче водопостачання нараховуватиметься згідно із чинним законодавством України. Це означає, що абоненту доведеться заплатити, виходячи із середнього об’єму споживання квартири за останній рік.

Після отримання актуальних даних лічильника, коригування нарахувань відбуваються автоматично. Про це повідомили в офіційному каналі КП "Київтеплоенерго" в Телеграм.

Мешканців столиці закликають регулярно оплачувати рахунки за тепло та тим самим підтримувати енергетику України. Окрім цього, своєчасна оплата комуналки сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат надалі.

Якщо ж ви не встигли передати показання лічильників, то згідно з чинним законодавством нарахування за гаряче водопостачання здійснюється за середнім об’ємом споживання за останній рік.

Важливо розуміти, що після отримання актуальних даних нарахування будуть автоматично скориговані.

Якщо ж показання лічильників не передавалися понад три місяці, то скоригувати їх можна разом із консультантом Центру комунального сервісу — у месенджері у Facebook чи Skype.

Нагадаємо, що дані лічильників тепла можна передавати протягом всього місяця, починаючи з 5 числа. Незважаючи на те, що показання можна подавати протягом місяця мешканців столиці закликають не тягнути до останнього.

Рекомендується фіксувати показання лічильників тепла якомога раніше. Це сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат надалі.

Способи дистанційної передачі показань лічильників тепла:

- особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу

- особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго

- мобільний додаток "Комуналка".

Також пропонується кілька альтернативних способів передачі показань лічильників тепла:

телефон Call-центру: (044) 247-40-40;

безкоштовна телефонна лінія: 0-800-404-407 (з мобільних)

скриньки для передачі показань на адреси сервісних центрів ЦКС;

передача показань при оплаті послуг у банківських та фінансових установах.

Нагадаємо, що дані лічильників тепла можна передавати протягом місяця, починаючи з 5-го числа.

Також важливо пам’ятати про те, що власники бойлерів щомісяця повинні подавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кияни можуть позбутися боргів за житлово-комунальні послуги уклавши договір реструктуризації. Споживачам пропонують розбити суму заборгованості на посильні щомісячні платежі на зручний для них термін.