Где в Киеве самая высокая радиация: список опасных мест

На Подоле зафиксирован один из самых высоких показателей

Столица Украины постоянно сталкивается с рядом экологических проблем — загрязнение воздуха, воды и почвы. А недавние показатели радиации на Венецианском острове (Гидропарк), которые измеряли uRADMonitor, вызвали обеспокоенность киевлян. В течение нескольких недель там фиксировали уровень радиации, который был выше обычного.

Журналисты проверили, не зашкаливает ли дозиметр в разных районах столицы. Об этом пишет "Информатор".

Первой точкой стала Оболонь. В "спальной" части района (ул. Вышгородская) прибор показал 0,16 мкЗв/час – обычный для Киева уровень. На Оболонской набережной и в парке "Наталка" показатели оказались еще ниже — 0,11 мкЗв/час.

В "спальном" районе

Возле Храма Святителя Чудотворца на водах на Набережно-Крещатицкой чуть выше — 0,19 мкЗв/ч, как и на Венецианском острове зимой. Это один из самых высоких показателей.

У реки Днепр

На Майдане Незалежности уровень радиации немного меньше — 0,18 мкЗв/час. Это нормальный показатель, но несколько выше, чем в "спальных" районах.

Вернувшись в Гидропарк, исследователи зафиксировали следующие значения:

0,17 мкЗв/час – в лесу на Венецианском острове;

0,14 мкЗв/час – у берега.

Важно отметить, что все показатели естественны. Санитарная норма для населения в Украине составляет 0,3 мкЗв/час. Повышенным фоном считают 0,3-1,2 мкЗв/ч, а опасным — более 1,2 мкЗв/ч.

Результаты исследования показали, что уровень радиации в разных районах Киева может отличаться. Самые низкие показатели зафиксированы в "спальных" районах, а самые высокие — у водоемов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на поверхности озера Кирилловское на Оболони местные жители заметили огромное маслянистое пятно, которое стремительно распространялось по всему водоему.