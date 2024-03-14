Знову подорожчав долар: курс валют на 14 березня в Києві

Американська валюта потихеньку підіймається до 39 гривень

Цього дня курс долара в Національного банку України піднявся на 30 копійок, євро на 38. В обмінниках ціни на валюту стабільні, різниця буквально на 3-5 копійок.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 14 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,78 грн

Євро (EUR): 42,41 грн

Злотий (PLN): 9,88 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,17 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,20 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 38,84 грн

Євро (EUR): 42,54 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,62 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,15 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках майже не змінився.

Купівля: 38,79 грн

Продаж: 38,90 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в кінці 2024 року. Валюта може подорожчати не на декілька гривень.