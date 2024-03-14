Снова подорожал доллар: курс валют на 14 марта в Киеве

Американская валюта потихоньку поднимается до 39 гривен

В этот день курс доллара у Национального банка Украины поднялся на 30 копеек, евро на 38. В обменниках цены на валюту стабильны, разница буквально в 3-5 копеек.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

На 14 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,78 грн

Евро (EUR): 42,41 грн

Злотый (PLN): 9,88 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,17 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,20 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 38,84 грн

Евро (EUR): 42,54 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,62 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,15 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках почти не изменился.

Покупка: 38,79 грн

Продажа: 38,90 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в конце 2024 года. Валюта может подорожать не несколько гривен.