Снова подорожал доллар: курс валют на 14 марта в Киеве
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Американская валюта потихоньку поднимается до 39 гривен
В этот день курс доллара у Национального банка Украины поднялся на 30 копеек, евро на 38. В обменниках цены на валюту стабильны, разница буквально в 3-5 копеек.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
На 14 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,78 грн
Евро (EUR): 42,41 грн
Злотый (PLN): 9,88 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,17 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,20 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,84 грн
Евро (EUR): 42,54 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,62 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,15 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках почти не изменился.
Покупка: 38,79 грн
Продажа: 38,90 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в конце 2024 года. Валюта может подорожать не несколько гривен.