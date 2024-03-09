Долар подорожчає чи подешевшає? Експерт розповів, що буде з валютою до кінця 2024 року

Середньорічний курс у 2024 році трохи дорожчий, ніж у 2023 році

На кінець 2024 року курс долара в Україні може зрости до 41 грн. Але таке зростання валюти можливе лише за песимістичного прогнозу уряду.

Такий прогноз дав економічний експерт Денис Безлюдько у подкасті "Ми — Україна". Але, за його словами, до кінця року негативний прогноз Кабміну навряд чи здійсниться, і ситуація буде позитивнішою.

"У Кабміні очікують близько 41 грн на кінець року. Але вони завжди помиляються у гірший бік — у них робота бути песимістами та готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього", – наголосив Денис Безлюдько.

За прогнозами експерта, середньорічний курс валюти у 2024 році в Україні складе приблизно 37,5 грн/долар, що трохи вище за торішній показник у 36,3 грн/долар. Він додав, що до кінця 2024 року долар може як зрости в ціні до 40 гривень, так і подешевшати.

На зміцнення гривні впливають багато чинників, у тому числі повернення валютного виторгу, за який взявся Національний банк.

Станом на 9 березня курс валют у банках України складає: 38,05 гривні за купівлю долара та 38,55 гривні за його продаж. Курс НБУ трохи відрізняється – 38,06 гривні. Щодо євро, то купити його можна за 41,52 гривні, а продати за 42,20 гривні. Курс євро від НБУ складає 41,48 гривні.

Готівковий курс валют трохи відрізняється від міжбанку: 38,45 гривні купівля долара та 38,55 його продаж. Євро можна купити за 42 гривні, а продати за 42,17 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як транші від ЄС впливають на курс долара в Україні. Експерти припустили, що буде з іноземною валютою до кінця 2024 року.