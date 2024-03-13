Скандал на кладовищі в Києві: прибирання обійшлося в 1,5 мільйона гривень

Завдали майнової шкоди столичному бюджету

На кладовищі у Пущі-Водиці "мертвим душам" за прибирання заплатили понад 1,5 млн грн. Виконувачу обов’язків доглядача повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Розслідування встановило, що протягом 2020-2023 років в.о. доглядача кладовища не контролював роботу прибиральників, через що вони не виконували своїх обов'язків.

"Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру виконувачу обов’язків доглядача Пуща-Водицького кладовища Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування. Його підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Працівники кладовища, які не виконували посадові обов’язки, "з міського бюджету безпідставно нараховували заробітну плату". З київського бюджету "мертві душі" отримали понад 1,5 млн грн. Це призвело до завдання Київській міській раді майнової шкоди.

"Досудове розслідування триває та здійснюється СУ ГУ НП у м. Києві Оперативне супроводження здійснює УСР в м. Києві ДСР НП України", — додали в пресслужбі.

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