У Києві з’явилася скульптура булгаківського Бегемота з "Майстра та Маргарити": він тепер за Україну (фото)

У кота в лапах можна побачити цікавий аксесуар

На Андріївському узвозі в столиці знову можна побачити скульптуру кота Бегемота — відомого персонажа містичного роману Михайла Булгакова "Майстер та Маргарита". Цікаво, що в лапах кіт тримає примус із написом: "Палай Москва".

Всім бажаючим пропонується потерти лампу, щоб усе написане на ній якнайшвидше збулося. Докладніше про нову скульптуру розповів її автор Василь Татарський на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, оновлена скульптура Бегемота знаходиться на виступі будинку за адресою Андріївський узвіз, 11. Поруч розташовується будівля літературно-меморіального будинку-музею імені Михайла Булгакова.

Бегемот сидить за адресою Андріївський узвіз, 11

У Києві з’явився оновлений кіт Бегемот

Нова скульптура зображує чорного кота Бегемота, який сидить у невимушеній позі та тримає у лапах примус. На лампі видніється фраза: "Палай Москва".

Автор скульптури переконливо просить ставитися до його нового творіння шанобливо та дбайливо, а також пропонує всім охочим потерти примус, щоб усе написане на ньому якнайшвидше збулося.

"Не судіть суворо, не ламайте і не поливайте фарбою. Просто підійдуть та потріть примус, щоби все збулося!", — написав Василь Татарський у Фейсбук.

Примус можна потерти

Бегемот знову повернувся на Андріївський узвіз

Варто зазначити, що до 2010 року барельєф Бегемота вже прикрашав фасад будинку по сусідству із будинком-музеєм Булгакова. Чорний кіт сидів на невеликому виступі на стіні, закинувши ногу на ногу.

В одній руці він тримав склянку з горілкою, в іншій – вилку з нанизаним на ній маринованим грибом. Цікаво, що його хвіст трансформувався в чорну змію з розкритою пащею.

У 2010 році Бегемот зник зі стіни будівлі

У 2010 році Бегемот таємниче зник зі стіни будівлі. Висувалися різні версії зникнення Бегемота – від банальної крадіжки до припущення про те, що його забрали господарі ресторану, що розташовувався у цьому будинку.

У 2016 році барельєф Бегемота справді знайшли в покинутому приміщенні ресторану — скульптура мала плачевний вигляд, оскільки тривалий час зберігалася в неналежних умовах. Виявив тоді понівиченого Бегемота київський активіст Ярослав Омеляненко.

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