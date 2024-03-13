Долар потроху піднімається в ціні: курс валют на 13 березня в Києві
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Курс ще поліз угору
Аналітики прогнозують, що долар на міжбанку на цьому тижні коливатиметься в межах від 38,02 до 38,60 гривень. Більшість українських обмінників покажуть різницю між курсом купівлею та продажем у межах 20-25 копійки.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 13 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,49 грн
Євро (EUR): 42,04 грн
Злотий (PLN): 9,80 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,17 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,88 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,79 грн
Євро (EUR): 42,40 грн
Злотий (PLN): 9,76 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,62 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,20 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 10 копійок.
Купівля: 38,72 грн
Продаж: 38,88 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом до середини березня. Нацбанк намагатиметься підтримати курс гривні.