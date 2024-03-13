Долар потроху піднімається в ціні: курс валют на 13 березня в Києві

Курс ще поліз угору

Аналітики прогнозують, що долар на міжбанку на цьому тижні коливатиметься в межах від 38,02 до 38,60 гривень. Більшість українських обмінників покажуть різницю між курсом купівлею та продажем у межах 20-25 копійки.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 13 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,49 грн

Євро (EUR): 42,04 грн

Злотий (PLN): 9,80 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,17 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,88 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 38,79 грн

Євро (EUR): 42,40 грн

Злотий (PLN): 9,76 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,62 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,20 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 10 копійок.

Купівля: 38,72 грн

Продаж: 38,88 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом до середини березня. Нацбанк намагатиметься підтримати курс гривні.