У Києві два величезні бобри оселилися на березі Дніпра (відео)

Очевидці зазначають, що тварини доволі немалі

Милоти вам у стрічку. Мешканці Оболонського району Києва помітили двох бобрів на березі річки Дніпро в парку "Наталка".

Тварини досить великі. На відео видно, що почуваються вони впевнено та комфортно. Показали бобрів у місцевому телеграм-каналі "Життя Оболонь Київ".

Чи можна годувати тварин?

Бобри — це травоїдні тварини, які прекрасно знають, де знайти їжу. Їх раціон складається з гілок, листя, трав та інших водних рослин.

Людська їжа може бути шкідливою для їх здоров'я. Хліб, цукерки та інші подібні продукти можуть призвести до проблем з травленням.

Найкращий спосіб допомогти бобрам — це не заважати їм.

Пам'ятайте, бобри можуть стати небезпечними, якщо відчувають загрозу. Тому лякати їх не можна. Підходити із собаками до бобрів теж погана ідея.

Раніше "Телеграф" писав, що на Андріївському узвозі в Києві знову можна побачити скульптуру булгаківського Бегемота з "Майстра та Маргарити". Цікаво, що в лапах кіт тримає примус із написом: "Палай Москва". Всім охочим пропонується потерти лампу, щоб усе написане на ній якнайшвидше збулося.