В Киеве два огромных бобра поселились на берегу Днепра (видео)

Очевидцы отмечают, что животные достаточно немалые

Милоты вам в ленту. Жители Оболонского района Киева заметили двух бобров на берегу реки Днепр в парке "Наталка".

Животные достаточно велики. На видео видно, что чувствуют они себя уверенно и комфортно. Показали бобров в местном телеграмм-канале "Жизнь Оболонь Киев".

Можно ли кормить животных?

Бобры – это травоядные животные, прекрасно знающие, где найти пищу. Их рацион состоит из веток, листьев, трав и других водных растений.

Человеческая пища может быть вредна для их здоровья. Хлеб, конфеты и другие подобные продукты могут вызвать проблемы с пищеварением.

Лучший способ помочь бобрам – это не мешать им.

Помните, бобры могут оказаться опасными, если испытывают угрозу. Потому пугать их нельзя. Подходить с собаками к бобрам тоже плохая идея.

Ранее "Телеграф" писал, что на Андреевском спуске в Киеве снова можно увидеть скульптуру булгаковского Бегемота из "Мастера и Маргариты". Интересно, что в лапах кот держит принуждение с надписью: "Палай Москва". Всем желающим предлагается потереть лампу, чтобы все написанное на ней как можно быстрее сбылось.