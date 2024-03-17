Місце для відпочинку: Київський Планетарій дивує динозаврами та "справжніми" космонавтами

Як живе столичний планетарій під час війни та як дітям тут проводиться час

У неділю, 17 лютого, світ відзначає День планетаріїв. І один з найбільших у Європі знаходиться в столиці України. Попри війну, Київський планетарій продовжує працювати та радувати відвідувачів.

"Телеграф" вирішив відвідати це культове місце у вихідні, коли тут традиційно проводяться дитячі заходи.

Одразу при вході ми зіткнулися з проблемою — з коляскою чи на візку допасти до входу нелегко через високі східці, а пандусів нема. Очевидно, що сюди приходять батьки з дітьми, а іноді й з меншими дітками у візку. Тому їм дуже важко закинути транспортний засіб приблизно на 9 сходинок.

Київський Планетарій знаходиться поруч з метро Олімпійська

За словами працівників, при будівництві не передбачили такі зручності. Але зараз керівництво активно порушує питання інклюзивності. Як зізнаються: з кожним днем все більше людей приїжджають на кріслі колісному.

Придбати квитки можна у касі, стилізованої під корабель "Буран" (перший радянський космічний корабель багаторазового використання, — Ред.). До речі, квітки не дешеві. Для дітей ціна в районі 200-250 гривень. Однак події є й для дорослих, і деякі з них сягають 1200 грн.

В основному це інструментальні концерти під зоряним небом. Також пропонують 3D балет та міжгалактичну програму-медитацію.

Тут панує справжня космічна атмосфера

"Телеграф" завітав у день, коли проходила програма "Динозаври: подорож у часі" для дітей віком від 6 років. В додаток у суботу та неділю планетарій проводить програму вихідного дня. Тому вже за годину до початку маленькі відвідувачі почали потроху збиратися.

У планетарії є чим перекусити: попкорн, зігріваючі гарячі напої та оригінальний "космічний" багет.

Традиційно аніматори у костюмах космонавтів (щоправда, чомусь з емблемами Великої Британії) розважали дітлахів іграми та фотосесіями. Ці молоді аніматори були дуже дружні, очевидно, люблять дітей.

На другому поверсі все продумано до деталей

Тут багато фотозон та макетів, що відображають планети, зірки, галактики, телескопи, космічні апарати та ракети.

Вікна також оформлені у стилі галактики

Звісно, діти у повному захваті від такої атмосфери. Вони з щирою цікавістю розглядали все навколо…

Було дуже зворушливо спостерігати, як батьки усміхалися, дивлячись на щасливі обличчя своїх дітей. Мабуть, справді в цьому планетарії відчувалося справжнє дитинство.

Утім не без винятків: як тільки ми зайшли у вхід, побачили табличку: "Під час повітряної тривоги Київський планетарій не працює".

Перед показом відбулася інтерактивна програма — своєрідна вікторина-дискотека за участі веселих космічних персонажів. В ігровій формі діти вчилися основ астрономії та космосу, відповідаючи на запитання на кшталт "Скільки планет у Сонячній системі?", "Яка планета найбільша?", "Яка зірка світить кожного дня?".

Діти явно отримували задоволення від всього цього дійства.

Потім був танець-руханка під певні команди — коли бачили Місяць, треба було присісти, коли Сонце — підстрибнути, а коли космонавта — вгору руки та плеснути в долоні. Вражала їхня невимушеність та відкритість — ніякої сором'язливості, лише щира радість!

Нарешті, близько 14 години всіх відвідувачів запросили до головного залу на повнокупольний показ з новим фільмом про динозаврів.

Спочатку для глядачів умикнули сюжет з основними фактами про Сонячну систему у цікавій візуалізованій формі. А далі розпочався власне повнометражний мультфільм про історію динозаврів.

Сюжет про крейдовий період

"Телеграф" вразило те, що без спеціальних 3D-окулярів все відбувалося в об'ємному форматі, тож малюки потрапляли у віртуальну реальність.

"Тут так гарно!" — захоплено вигукнув один хлопчик, сидячи поруч із батьками. "А буде ще краще, коли ввімкнеться зоряне небо", — пообіцяв тато. Попри тривалість мультфільму — близько 40 хвилин — час промайнув непомітно, настільки захопливими були перипетії на екрані.

"Краще б година!" — зізнався згодом той самий хлопчик. Діти були повністю поглинуті атмосферою казки.

Для залучення маленьких глядачів перший відеоролик супроводжувався закадровим голосом ведучого та інтерактивними вікторинами. Діти мали аплодувати чи тупотіти ніжками, обираючи правильні відповіді.

В кінці фільму розпочалася друга частина дискотеки, яка супроводжувалася різким мерехтінням на екрані. Це трохи зіпсувало загальні враження. Важливо, щоб перед показом фільмів з подібними візуальними ефектами, наприклад, з мерехтінням, глядачів попереджали про це.

За словами однієї з працівниць планетарію, на початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, планетарію було дуже важко, і деякий час вони навіть не працювали. Але зараз ситуація покращується, діток стає дедалі більше, життя повертається у звичне русло.

Цікаво, що нещодавно у стінах планетарію знімала кліп переможниця національного відбору на Євробачення-2024 Alyona Аlyona. Вона поділилась у сторіс, що це місце не лише для дітей, адже їй, як дорослій людині, тут також дуже цікаво. Тож поступово культурний осередок відновлює свою популярність серед відвідувачів.