Наталка Полтавка: перша українська ШІ-ведуча захопила мережу (відео)

З Полтавкою вийшло вже два відео

В Україні створили віртуальну ведучу за допомогою штучного інтелекту. Наталка Полтавка, так назвали її, озвучує новини на "Kolo.news".

Про це медіа повідомило на своїй фейсбук-сторінці. Ролики з її участю планують випускати на постійній основі.

"Хочемо представити вам нову журналістку редакції Kolo.news Наталку Полтавку, яку ми згенерували за допомогою штучного інтелекту. Кожне нововведення має своє технічне завдання. Завдання Наталки: читати українською мовою без іноземного акценту 30-секундні новинові ролики з картинками та текстом", – пише редакція.

Видання також зауважило, що наразі слідкує за тим, аби Наталка правильно вимовляла слова, текст мав логічний початок і завершення.

За словами головної редакторки Тетяни Цирульник, на створення цього проєкту команду надихнуло навчання по ШІ-технологіям, а також бажання створювати унікальний відеоконтент.

З Наталкою Полтавкою вийшло вже два випуски новин, у мережі ця подія здійняла шквал емоцій.

Більшість користувачів не надто позитивно сприйняли цю подію, адже вважають появу ШІ у сфері медіа як загрозу скорочення кадрів. Але були і пропозиції запровадити таку Наталку у Телемарафоні.

Але є й позитивні коментарі з невеликою критикою, адже все ж проєкт тільки створено і у нього є незначні недоліки.

Також у коментарях запропонували створити схожий проєкт для правової системи та влади, аби уникати корупції.

Раніше "Телеграф" писав, що безглуздий "жарт" журналістки у Швеції викликав справжній скандал.