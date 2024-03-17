Место для отдыха: Киевский Планетарий удивляет динозаврами и "настоящими" космонавтами

Как живет столичный планетарий во время войны и как детям здесь проводится время

В воскресенье, 17 февраля, мир отмечает День планетариев. И один из самых больших в Европе находится в столице Украины. Несмотря на войну, Киевский планетарий продолжает работать и радовать посетителей.

"Телеграф" решил посетить это культовое место в выходные, когда здесь традиционно проводятся детские мероприятия.

Сразу при входе мы столкнулись с проблемой — с коляской или на тележке попасть до входа нелегко из-за высоких ступеней, а пандусов нет. Очевидно, что сюда приходят родители с детьми, а иногда и с детьми поменьше в коляске. Поэтому им очень трудно забросить транспортное средство примерно на 9 ступенек.

Киевский Планетарий находится рядом с метро Олимпийская

По словам работников, при строительстве не предусмотрели такие удобства. Но сейчас руководство активно поднимает вопрос инклюзивности. Как признаются: с каждым днем все больше людей приезжают на колесном кресле.

Купить билеты можно в кассе, стилизованной под корабль "Буран" (первый советский космический корабль многоразового использования, — Ред.). Кстати, билеты не дешевы. Для детей цена в районе 200–250 гривен. Однако события есть и для взрослых, и некоторые достигают 1200 грн.

В основном это инструментальные концерты под звездным небом. Также предлагают 3D балет и межгалактическую программу-медитацию.

Здесь царит настоящая космическая атмосфера

"Телеграф" посетил день, когда проходила программа "Динозавры: путешествие во времени" для детей в возрасте от 6 лет. Вдобавок в субботу и воскресенье планетарий проводит программу выходного дня. Потому уже за час до начала маленькие посетители начали понемногу собираться.

В планетарии есть чем перекусить: попкорн, согревающие горячие напитки и оригинальный "космический" багет.

Традиционно аниматоры в костюмах космонавтов (правда, почему-то с эмблемами Великобритании) развлекали ребятишек играми и фотосессиями. Эти молодые аниматоры были очень дружны, по-видимому, любят детей.

На втором этаже все продумано до деталей

Здесь много фотозон и макетов, отображающих планеты, звезды, галактики, телескопы, космические аппараты и ракеты.

Окна также оформлены в стиле галактики

Конечно, дети в полном восторге от такой атмосферы. Они с искренним любопытством рассматривали все вокруг…

Было очень трогательно наблюдать, как родители улыбались, глядя на счастливые лица своих детей. Наверное, действительно в этом планетарии чувствовалось настоящее детство.

Впрочем, не без исключений: как только мы зашли во вход, увидели табличку: "Во время воздушной тревоги Киевский планетарий не работает".

Перед показом прошла интерактивная программа — своеобразная викторина-дискотека с участием веселых космических персонажей. В игровой форме дети учились основам астрономии и космоса, отвечая на вопросы типа "Сколько планет в Солнечной системе?", "Какая планета самая большая?", "Какая звезда светит каждый день?".

Дети явно получали удовольствие от всего этого действа.

Потом был танец-движение под определенные команды — когда видели Луну, надо было присесть, когда Солнце — подпрыгнуть, а когда космонавта — вверх руки и хлопнуть в ладоши. Поражала их непринужденность и открытость — никакой застенчивости, только искренняя радость!

Наконец, около 14 часов всех посетителей пригласили в главный зал на полнокупольный показ с новым фильмом о динозаврах.

Сначала для зрителей включили сюжет с основными фактами о Солнечной системе в интересной визуализированной форме. А дальше начался полнометражный мультфильм об истории динозавров.

Сюжет о меловом периоде

"Телеграф" поразило то, что без специальных 3D-очков все происходило в объемном формате, так что малыши попадали в виртуальную реальность.

"Здесь так красиво!" — восхищенно воскликнул мальчик, сидя рядом с родителями. "А будет еще лучше, когда включится звездное небо", — пообещал папа. Несмотря на продолжительность мультфильма — около 40 минут — время прошло незаметно, столь увлекательными были перипетии на экране.

"Лучше бы час!" — сознался впоследствии тот же мальчик. Дети были полностью поглощены атмосферой сказки.

Для привлечения маленьких зрителей первый видеоролик сопровождался закадровым голосом ведущего и интерактивными викторинами. Дети должны были аплодировать или топать ножками, выбирая правильные ответы.

В конце фильма началась вторая часть дискотеки, сопровождавшаяся резким мерцанием на экране. Это немного испортило общие впечатления. Важно, чтобы перед показом фильмов с подобными визуальными эффектами, например с мерцанием, зрителей предупреждали об этом.

По словам одной из работниц планетария, в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года планетарию было очень тяжело, и некоторое время они даже не работали. Но сейчас ситуация улучшается, детей становится все больше, жизнь возвращается в привычное русло.

Интересно, что недавно в стенах планетария снимала клип победительница национального отбора на Евровидение-2024 Alyona Alyona. Она поделилась в сторис, что это место не только для детей, ведь ей, как взрослому человеку, здесь тоже очень интересно. Поэтому постепенно культурный центр восстанавливает свою популярность среди посетителей.